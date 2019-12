Ansu Fati alla conquista del mondo. Purtroppo l'Inter ne sa qualcosa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per qualità nei piedi, ruolo e hype che si è creato attorno al suo nome, Ansu Fati è considerato dai tifosi del Barcellona l'erede designato di Leo Messi. Classe 2002, di lui si è iniziato a sentir parlare nel finale della scorsa stagione. Poi un ritiro estivo vissuto con i grandi, al fianco di Messi, Suarez e Griezmann per carpirne e rubarne trucchi e segreti, e la promozione in pianta stabile in prima squadra. Un premio per lui e una necessità per il Barça, viste le tante richieste arrivate per lui.

Gli esordi e il record in Champions. Purtroppo - Per molti Ansu Fati non è più neanche una scommessa, bensì una reale certezza destinata a crescere ancora in grandezza. E infatti sono già partite le scommesse su quando il talentino blaugrana alzerà il primo Pallone d'Oro. Una proiezione futura fin troppo lontana, visto che il presente racconta di un ragazzino di 17 anni che sta vivendo i primi approcci al grande calcio. In Liga, questa stagione, sono 2 le reti messe a segno in 10 partite, ma come detto è la Champions League il palcoscenico che più di tutti ha fatto parlare di lui, purtroppo. Perché contro l'Inter, nell'ultima gara del girone che di fatto ha estromesso i nerazzurri dalla massima competizione europea, Ansu Fati ha trovato la rete del definitivo 1-2 pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Una rete bella per costruzione ed esecuzione, ma che resterà negli annali di storia calcistica perché realizzata dal più giovane giocatore di sempre.

Qualità e potenzialità - Tecnicamente, nessuno ha un mezzo dubbio sulle sue qualità. Rapidità, tecnica individuale, visione della porta, capacità di giocare nello stretto. Nelle corde di Ansu Fati c'è questo e tanto altro di più. E se consideriamo che si sta allenando accanto al giocatore che per molti è il più forte di ogni epoca, ecco che il prodotto potrebbe diventare devastante. In cosa può migliorare? Nell'aspetto tattico certamente, a volte l'anarchia lo porta in zolle di campo non consone. Ma a 17 anni tutto è lecito. E poi c'è la questione fisica: in questa stagione il baby blaugrana si è già fermato 3 volte per guai muscolari. Per arrivare al top, in futuro, dovrà sistemare al meglio anche questo lato del suo talento.