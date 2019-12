Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport prima della partita di questa sera contro l'Inter: "Ci aspettiamo una Fiorentina diversa, più determinata. Veniamo da quattro sconfitte di fila, e ci capita proprio a puntino la capolista... Dal punto di vista dell'interpretazione non c'è nemmeno bisogno di caricare la squadra. In settimana ho visto una Fiorentina tranquilla ma determinata nel voler fare risultato".

Quanto Montella è legato alla prestazione?

"Guardiamo partita per partita quello che succede. L'allenatore in questo momento è un po' in discussione ma siamo fiduciosi che la Fiorentina farà un'ottima partita dal punto di vista dinamico e tattico. L'importante è che la squadra dimostri di essere presente, poi il risultato dipende da una serie di cose".