Antonucci rischia il posto per Tik Tok: il Vitoria Setubal potrebbe metterlo fuori rosa

Un video su Tik Tok rischia di complicare la vita all'attaccante della Roma attualmente in prestito al Vitoria Setubal in Portogallo Mirko Antonucci. Il giocatore ha postato sui social alcune immagini della propria vita privata e un video sul noto social network di gran moda soprattutto tra i giovanissimi. Una cosa normale vista l'età del calciatore, se non avesse deciso di farlo dopo la pesante sconfitta subita contro il Boavista per 3-1. Il club avrebbe messo ufficiosamente il giocatore fuori rosa, in attesa di prendere una decisione ufficiale in merito al suo comportamento fuori dal campo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.