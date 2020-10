Argentina, Dybala fuori dalla sfida contro l'Ecuador per un problema gastrointestinale

Nonostante fosse stato inserito tra i probabili titolari della sfida tra Argentina ed Ecuador, Paulo Dybala non è andato neanche in panchina con l’Argentina per un problema gastrointestinale. Regolarmente in campo invece Martinez Quarta (Fiorentina), De Paul (Udinese) e Lautaro Martinez (Inter).