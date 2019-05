© foto di Insidefoto/Image Sport

Il saluto di Aaron Ramsey all'Arsenal. Il centrocampista gallese contro il Napoli due settimane fa ha rimediato un infortunio che non gli permetterà più di scendere in campo in questa stagione: "Mi rattrista dire che la partita contro il Napoli è stata l'ultima con la maglia dell'Arsenal. Sfortunatamente l'infortunio mi impedirà di giocare le restanti partite di questa stagione. Sono davvero deluso di non giocare fino alla fine e dare tutto per il club finché sarò un giocatore dell'Arsenal. Purtroppo no dipende da me, ma volevo dire grazie ai fan per il vostro supporto".

Undici anni all'Arsenal, adesso la Juventus - Per Ramsey a partire da giugno inizierà un nuovo capitolo con la maglia della Juventus. E sarà addio all'Arsenal, dopo undici stagioni: "È stato un viaggio, dentro e fuori dal campo, e in 11 anni sono successe tantissime cose. Sono arrivato che ero un ragazzino chiacchierone e me ne vado da uomo, sposato, padre di tre ragazzi e pieno di orgoglio e bei ricordi che porterò sempre con me. Sarà emozionante, questo weekend, la mia ultima partita in casa. Non vedo l'ora di vederti lì e di ringraziarvi di nuovo dal profondo del mio cuore per tutto quanto".