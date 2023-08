Il Burnley si rinforza, per il presente - avendo l'obiettivo di conquistare la permanenza in Premier League - e per il futuro. Nel corso della serata, infatti, i Clarets hanno annunciato l'arrivo di Aaron Ramsey: si tratta di un trequartista classe 2003, proveniente dall'Aston Villa.

Il talento cresciuto nel vivaio dei Villans è reduce da due stagioni in Championship con le maglie di Norwich e Middlesbrough, nelle quali ha messo insieme 31 presenze, 8 gol e 4 assist. Ora Ramsey può mostrare le sue qualità in Premier League con la maglia del Burnley, che ha annunciato il suo arrivo sui propri canali social.

We have completed the signing of midfielder Aaron Ramsey from Aston Villa for an undisclosed fee 🤝

The England U20 player has put pen to paper on a five-year deal at Turf Moor! 🙌

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 22, 2023