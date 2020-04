Arsenal, stop alla trattativa per il rinnovo di Aubameyang: l'Inter è in prima fila

In attesa di conoscere il destino di Lautaro Martinez l'Inter sta lavorando per cercare un sostituto in grado di non far rimpiangere l'argentino. Come riporta The Express, i nerazzurri sarebbero in pole per Pierre-Emerick Aubameyang, anche se l'ostacolo principale è il prezzo del cartellino stabilito dall'Arsenal: 60 milioni di euro, decisamente troppi per un giocatore di 30 anni con un solo anno di contratto rimasto. Il club londinese la scorsa settimana ha interrotto i colloqui per il rinnovo con Aubameyang, che pertanto è sul mercato con l'obiettivo di non perderlo a zero tra un anno. L'unico punto critico rimane il suo stipendio, di circa 12 milioni a stagione.