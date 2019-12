© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arthur resterà ancora out per tre settimane. Il centrocampista del Barcellona continua ad avere un problema muscolare al pube e dovrà dunque svolgere trattamenti specifici per almeno altri 20 giorni. Un infortunio, quello del brasiliano, che potrebbe rallentare i tempi della cessione di Arturo Vidal all'Inter, complice anche la recente cessione di Carles Aleña al Betis. In mezzo al campo, insomma, Valverde in questo momento ha davvero gli uomini contati.