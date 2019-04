"Assist" CR7, autogol Pezzella: 2-1, la Juve è in vantaggio sulla Fiorentina

© foto di Insidefoto/Image Sport

Juventus in vantaggio a Torino: fa tutto, o quasi, Cristiano Ronaldo, ma a battere Lafont ci pensa German Pezzella. Azione personale del portoghese sulla destra: superato Hancko, ecco il cross in mezzo. Il difensore argentino anticipa tutti, sia Bernardeschi che Lafont, e infila Lafont. 2-1 Juve sulla Fiorentina, autorete Pezzella: Allegri & co sono sempre più vicini allo scudetto.