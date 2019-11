© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lazio in vantaggio alla mezzora. Come a San Siro, Luis Alberto rifinisce e Correa batte il portiere avversario: lo spagnolo trova un pertugio per l'attaccante argentino, che in mezzo a tante maglie salentine calcia con il destro e incrocia sul palo lungo. Nulla da fare per Gabriel, palla nell'angolino sinistro e 1-0 per i capitolini.