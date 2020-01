© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta va in vantaggio al minuto sedici, al primo vero tiro in porta: Zapata si prende la fascia sinistra, contro un Cionek che non riesce a contenerlo. La retroguardia della SPAL si dimentica Ilicic che, da due passi, con un tacco pregevole buca l'ex Berisha. 1-0 e partita in salita per gli estensi.