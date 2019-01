Atalanta, ag. Mancini: "A gennaio rimarrà a Bergamo al 100%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti pazzi per Gianluca Mancini. Il difensore centrale dell'Atalanta ha convinto in nerazzurro e ora c'è tanto mercato per lui, a partire da Inter e Roma. Ne ha parlato il suo agente, Stefano Castelnovo, a gazzetta.it: "Se rimarrà a Bergamo a gennaio? "Sicuro, al 100%. In Italia, per un giovane come Gianluca, non esiste ambiente migliore per crescere. Inoltre c'è Gasperini, un maestro anche per i difensori".

Cosa accadrà a giugno?

"È ancora presto per parlarne, anche perché ha un contratto lungo con l'Atalanta, valido fino al 2023. Ciò che posso dire è che tra aprile e maggio parleremo con la società per prendere una decisione: rinnovo o cessione, sceglieremo per il bene di tutti".

In Serie A, si parla soprattutto di Inter e Roma.

"Interessa molto non solo a loro, ma anche alle altre big italiane. Stesso discorso per l'estero".

Tra i suoi assistiti, anche Locatelli.

"Ha avuto coraggio a lasciare il Milan, non è da tutti. Scelta, secondo me, vincente. È grato alla sua ex squadra, ma era giusto guardare avanti. Il Sassuolo lo acquisterà per 12 milioni (più 2 di bonus, ndr), poi vedremo. Ma credo proprio resterà per almeno un'altra stagione".