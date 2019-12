Atalanta agli ottavi, Percassi jr.: "La serata più importante della storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Percassi, figlio del presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha raccontato la gioia per l'incredibile impresa della Dea, che si qualifica agli ottavi di Champions League grazie al 3-0 rifilato in trasferta allo Shakhtar Donetsk: "Avevamo poche possibilità, invece ce l'abbiamo fatta con una grande prestazione. È un'emozione per tutti i tifosi, l'Atalanta ha giocato benissimo e ha vinto su un campo difficile. Papà non è venuto ma sono contento per lui, è un presidente tifosissimo, cresciuto nel settore giovanile. È un grande premio per un grande presidente, merito di un gruppo di lavoro affiatato, che si conosce bene. I risultati sono frutto del duro lavoro. Il nostro approccio è da persone semplici, siamo felici e abbiamo consapevolezza di aver raggiunto questo traguardo attraverso il lavoro. Domani riprenderemo, ma stasera ci godiamo questa serata, la più importante della storia della nostra società. È bello vivere queste sensazioni da protagonisti. Per noi è una Santa Lucia anticipata, sarà Babbo Natale per i prossimi dieci anni. A livello statistico mai nessuno era riuscito a qualificarsi agli ottavi con zero punti nelle prime tre partite".