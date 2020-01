Guilherme Arana sarà un giocatore dell'Atlético Mineiro. L'esterno sinistro lascia dopo sei mesi l'Atalanta, dove era arrivato in prestito dal Siviglia. Il giocatore torna in Brasile in prestito oneroso di 3 milioni, più altri 2 nel caso il giocatore dovesse scendere in campo nel 70% delle partite dell'Atlético. Curiosa accoglienza a Belo Horizonte, dove un tifoso vestito da uomo ragno (in spagnolo "Hombre Arana" gli ha dato il benvenuto.

¡Súper refuerzo! Guilherme Arana llegó a Belo Horizonte para sumarse a Atlético Mineiro y fue recibido por... ¡el Hombre Araña! 🕷🕸 pic.twitter.com/E1GYnOpoVF — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2020