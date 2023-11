ufficiale Guilherme Arana rimanda il ritorno in Europa. L'ex Atalanta rinnova con l'Atletico-MG

Meteora in Europa, grande protagonista in Brasile. Guilherme Antonio Arana Lopes, ex giocatore di Siviglia e Atalanta (quattro presenze con i nerazzurri bergamaschi nella prima metà della stagione 2019/20), è uno dei punti di forza dell'Atletico Mineiro di Scolari.

Il terzino sinistro, classe 1997, ha rinnovato il suo contratto fino al 31 dicembre 2027. Su di lui si erano mossi nelle ultime settimane alcuni club inglesi, su tutti il West Ham, che aveva inviato alcuni osservatori per visionarlo durante una delle sfide giocate dal Brasile a ottobre.