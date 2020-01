© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raoul Bellanova, nuovo rinforzo per la difesa dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale del club presentandosi come nuovo rinforzo per il collettivo orobico: "Sono un terzino molto offensivo, mi piace attaccare gli spazi e avere la palla tra i piedi, devo migliorare difensivamente. Negli anni il mister ha esaltato molto i giocatori nel mio ruolo, Conti, Spinazzola, Hateboer e Gosens, per me è un onore essere in questo grande club. Da due anni ho iniziato a seguire bene l'Atalanta, ma non mi sarei mai aspettato una crescita del genere, la forza di questa squadra è il gruppo e il duro lavoro, a volte sembra andare al doppio delle altre. Obiettivi? Sono venuto qui con tutte le aspettative del mondo, ma non mi pongo obiettivi, sono a disposizione del mister. La squadra ha un gran tifo, l'ho notato già a livelli di Primavera".