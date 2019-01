Atalanta, Berisha: "Europa? Dipenderà da noi. Con Gollini sana rivalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Europa è di nuovo possibile per l'Atalanta? I bergamaschi hanno iniziato la stagione all'insegna della delusione continentale, dopo l'eliminazione contro il Copenaghen, ma Etrit Berisha crede in sé e nei suoi compagni. Il portiere ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Dipenderà dalla nostra maturità. Bene con le grandi, meno con le altre. Abbiamo 28 punti, purtroppo ne mancano 4-5 per aver subito troppo, compresi gol evitabili. La classifica è comunque buona, siamo in corsa per i nostri obiettivi".

Cagliari-Atalanta vale i quarti di Coppa Italia.

"E la possibilità di sfidare in casa la Juventus (impegnata stasera a Bologna, ndr). Sono le partite che piacciono a noi. Come in campionato, vogliamo arrivare il più lontano possibile. Senza pressione, così riusciamo a dare il meglio".

A inizio stagione il titolare sembrava Gollini.

"Bravo ragazzo, ottimo giocatore. C’è una sana rivalità. Per me l’avvio non è stato semplice, ma ho sempre lavorato per meritarmi un’altra occasione. Per fortuna è arrivata, adesso vietato fermarsi. Voglio essere una sicurezza per i compagni".