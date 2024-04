Atalanta, Carnesecchi mvp nel ko con la Fiorentina: "Fiducioso per il ritorno"

vedi letture

L'andata della semifinale di Coppa Italia se la prende la Fiorentina che passa grazie alla prodezza di Rolando Mandragora. L'Atalanta dovrà o ribaltare il risultato nella sfida di ritorno che si giocherà mercoledì 24 aprile e decreterà chi sfiderà, in finale, una tra Juventus e Lazio. La squadra allenata da Gasperini si è resa protagonista di una delle peggiori uscite da inizio stagione, faticando a far vedere il calcio spumeggiante che l'ha contraddistinta in gran parte di questo anno.

Nel post partita, ai microfoni di Mediaset, ha parlato Marco Carnesecchi. Queste le parole del portiere dell'Atalanta.

Senza di te il passivo sarebbe stato più ampio?

"Sono positivo, abbiamo fatto un secondo tempo in crescita dal punto di vista fisico e del gioco. Siamo fiduciosi per il ritorno, speriamo che riusciremo a dare continuità ai secondi 45 minuti".

Nella prima frazione il blackout a cosa è dovuto?

"La Fiorentina ha i suoi meriti, noi non siamo riusciti ad arrivare bene sui loro portatori di palla. Nel secondo tempo la partita è cambiata, le mie parate sono dovute al fatto che ci siamo sbilanciati ma bisogna metterlo in conto quando si vuole pareggiare".

Vi è mancata un po' di gamba?

"Nel primo tempo ci è mancata quella pressione asfissiante che facciamo spesso, sia per meriti loro che per nostre mancanze fisiche. Nella ripresa hanno preso fiducia i miei compagni".