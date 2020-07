Atalanta, Castagne: "La testa un po' e al Psg. Non avremo paura quando li affronteremo"

L'Atalanta vince 1-0 e aggancia il secondo posto in attesa della sfida dell'Inter di domani. Queste le parole di Castagne a Sky Sport:

Quanta consapevolezza avete di vincere ormai?

"Abbiamo sempre fiducia nel nostro fisico, sappiamo di star bene. Ogni partita con il caldo che giochiamo c'è sempre più spazio e sappiamo di poter segnare all'ultimo".

Quanto vi aiuta una partita come questa per la Champions?

"Tantissimo. Anche oggi tanta intensità da parte del Bologna. Ci aiuta molto, ma serve un po' di tutto".

Ci pensate al Psg?

"Ora pensiamo soprattutto alla prossima partita. Normale poi che la partita con il Psg sia nella nostra testa, ma vogliamo prima chiudere bene il campionato".

Cosa pensate sulla partita con il Psg?

Sarà una partita diversa, ma comunque dobbiamo andare senza paura. Siamo lì per un motivo e non dobbiamo avere paura. C'è rispetto per loro, ma vogliamo andare lì per fare qualcosa e non per dire solo di aver giocato con il Psg".

Come mai sei meno al centro delle attenzioni del gioco?

"Qualche volta ricevi più palle, altre no. Quest'anno giochiamo di più a sinistra, ma va bene"