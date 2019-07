© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta è a lavoro per completare la squadra che per la prima volta parteciperà alla Champions League. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la dirigenza da qui alla chiusura del mercato chiuderà per un jolly offensivo e, probabilmente, un difensore per sostituire Mancini. Molto inoltre dipenderà da Ibañez, che sta facendo bene nelle amichevoli. Il futuro di Castagne inoltre potrebbe continuare ad essere a Bergamo: il belga resiste alle offerte di Crystal Palace e vuole restare all'Atalanta.