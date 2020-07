Atalanta, Colley: "Vittoria meritata. Il gol? Arriverà continuando a lavorare seguendo il mister"

Ai canali ufficiali dell'Atalanta Ebrima Colley, giovane attaccante dell'Atalanta, ha analizzato la vittoria nel derby di ieri contro il Brescia: "Sono molto contento, abbiamo fatto una buona partita e meritato la vittoria. Il gol? Sono andato vicino ma non ci sono riuscito. Devo continuare a lavorare e arriverà presto. Io sono pronto a giocare ogni volta che il mister mi chiamerà, quello che conta è lavorare in allenamento. Lo sto già facendo ma non basta. Essere già in prima squadra sempre è una cosa che mi rende molto felice. I tanti ragazzi dell'Atalanta? Stiamo facendo bene tutti, da Bellanova a Czyborra e Tameze. L'Hellas? Dobbiamo pensare subito al Verona perché giocando ogni tre giorni dobbiamo concentrarci subito sul prossimo avversario".