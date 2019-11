Atalanta, contro la Dinamo Zagabria serve il fattore Ilicic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Smaltita la delusione, si torna in campo. L'Atalanta non ha tempo per recriminare, domani si gioca una partita fondamentale per la stagione dei nerazzurri. Non soltanto per la possibilità di passare il turno, ma anche perché un risultato positivo può aiutare la compagine orobica anche in campionato. Serve una scossa notevole per poter cancellare un momento negativo, sia dal punto di vista dei risultati che degli infortuni. Gasperini, però, non cerca alibi nella sfortuna: contro la Dinamo Zagabria vedremo una squadra che giocherà al massimo. Lo aveva promesso prima della sfida contro il Manchester City a San Siro, sicuramente gli orobici manterranno la promessa anche nel quinto match di Champions League.

IL RITORNO DI ILICIC - Finalmente ritorna un elemento chiave per una sfida importantissima. Fuori due giornate in campionato per il fallo di reazione su Lykogiannis, nel match interno contro il Cagliari. Contro la Juventus è mancato un giocatore con le sue caratteristiche, in grado di spaccare in due la partita nel momento decisivo. In una sfida delicata, contro una squadra solida come la Dinamo, serve qualcuno in grado di poter saltare l'uomo. Finalmente torna Ilicic, il fattore che può regalare qualcosa di storico a questa Atalanta. Lo sloveno, per il peso che ha all'interno di questa rosa e per le sue peculiarità, è l'unico che può fare la differenza quando si alza l'asticella delle difficoltà (insieme al Papu Gomez, ovviamente).

SOGNO OTTAVI - Sarà una sfida interessante anche per la possibilità di conquistare ancora gli ottavi di finale. Una vittoria domani sera ed un risultato positivo dei Citizens in casa, vorrebbe dire giocarsi tutto all'ultima giornata. Qualcosa di inimmaginabile al momento dell'esordio in questa competizione, ma quello che conta è la matematica, che non condanna ancora la compagine del Gasp. Bisogna pensare partita dopo partita, ma sarà anche necessario gestire il match nel migliore dei modi. Per farlo serve appunto un giocatore con le caratteristiche giuste, quel "fattore Ilicic" che quando vuole può diventare determinante.