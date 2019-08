Atalanta, De Roon: "In Champions vorrei Liverpool, Real e Bayer"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, alla Gazzetta dello Sport evidenzia i pericoli della nuova stagione dell'esordio in Champions League: "Sarà difficile chiudere di nuovo lassù: tante squadre si stanno rinforzando e il nostro terzo posto, per loro, può essere una motivazione ulteriore. Detto ciò, sulla carta immagino l’Atalanta alle spalle delle grandi: l’Europa League può essere la nostra dimensione. Champions? Le “imbarcate” sono da evitare, ma non c’è nulla da perdere: giocheremo con la testa leggera, magari puntando sull’effetto-sorpresa. Poi sarà quel che sarà. Aspetto le migliori: un gruppo con Liverpool, Real e Bayer Leverkusen non sarebbe male".