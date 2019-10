Atalanta, De Roon: "Mai lavorato con questa ferocia. Il segreto è Gasp"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista a Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, a Voetbal International. "In Italia il calcio è una partita a scacchi, l'aspetto difensivo è importante. All'estero si fanno i complimenti all'attacco, qui si guardano gli errori in fase difensiva. In Olanda conta la palla, è la cosa più importante. Qui si bada tanto alla tattica ma non immaginavo di quanto".

Sugli olandesi dell'Atalanta. "Il più grande segreto della nostra squadra è mister Gasperini. Ci fa lavorare duramente, non mi sono mai allenato così ferocemente come con lui. Non lo sento pure dai compagni in altri club: lui vuole farci spendere di più dell'avversario negli ultimi venti minuti, per questo lavoriamo tanto. Lascia che i talenti si allenino duramente, tutti. Hateboer sta giocando a destra, l'ha allenato così tanto che è diventato esplosivo che può giocare a quel livello per tutta la partita".