Atalanta, De Roon: "Voglio finale di coppa e qualificazione europea"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida di questa sera contro l'Empoli, il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le pagine di Atalanta Magazine. "Tutti adesso hanno degli obiettivi: sei-sette squadre giocano per la salvezza, sei-sette per l'Europa. Giochiamo tutti per qualcosa, perciò nessuna partita sarà facile. Sappiamo che all'andata abbiamo sofferto: eravamo avanti 2-0 e poi abbiamo preso tre gol. Dobbiamo essere pronti per l'Empoli che sta lottando per salvarsi, ma se facciamo come nella scorsa settimana, sono convinto che avremo buone possibilità di vincere".

Obiettivi di fine stagione - Il calciatore olandese ha parlato dei suoi progetti entro la chiusura dell'annata in corso. "Io preferisco guardare sempre all'obiettivo di squadra, non a quello personale. Spero di andare in finale di coppa, di fare il massimo in questi ultimi due mesi e di andare in Europa. Che poi sia io a fare dei gol o i miei compagni non importa, conta riuscire a raggiungere gli obiettivi del gruppo. Mi sento bene, spero solo di continuare a giocare bene e di dare qualcosa alla squadra", ha ammesso.