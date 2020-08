Atalanta, due attaccanti per confermarsi tra i grandi: Boga, Taison e Thauvin nel mirino

La splendida cavalcata in Champions League, interrotta sul più bello, ha fatto venire l'acquolina in bocca all'Atalanta, che adesso ha intenzione di mantenere quel posto al tavolo delle big d'Europa conquistato faticosamente negli ultimi anni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini vorrebbe innanzitutto rinforzare il reparto offensivo: Ilicic resta un punto fermo ma non si sa quando rientrerà, mentre Gomez ormai gioca a tutto campo. Servono quindi almeno due elementi.

Da Sassuolo a Marsiglia - L'obiettivo principale resta Jeremie Boga, anche se il Sassuolo continua a sparare molto alto. Poi c'è l'idea Taison, che ha un ingaggio fuori portata e ha 32 anni: il club nerazzurro dovrebbe decisamente cambiare tendenza e fare uno sforzo importante. Il terzo nome è quello di Florian Thauvin, e intriga sempre di più: il francese ha tecnica, esperienza e soddisfa tutti i requisiti, ma il Marsiglia non è affatto un cliente facile.