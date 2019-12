Luis Advincula offerto in Serie A. Secondo quanto riporta Sky Sport, il terzino destro peruviano del Rayo Vallecano sarebbe stato proposto a Torino e Atalanta per il mercato di gennaio. L'Italia è infatti una destinazione molto gradita al classe '90 (15 presenze finora in questa stagione), che ha attualmente un valore di mercato intorno ai due milioni di euro.