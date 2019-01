© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È arrivato ieri a Bergamo e da oggi sarà a disposizione di mister Gian Piero Gasperini. Roger Ibanez è l'ultimo acquisto dell'Atalanta: 20 anni, il difensore ex Fluminense è stato acquistato per circa 4 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il suo profilo sia conosciuto tra gli addetti ai lavori, nonostante la giovane età. Doti tecniche e caratteriali fuori dal comune, grazie al passato da centrocampista e alla capacità di "trattare il pallone con gentilezza". Agisce sul centro-sinistra, posizione occupata da Mancini. Più di un semplice indizio di mercato.