Atalanta-Fiorentina, i convocati di Gasperini: out solo Toloi

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con la Fiorentina, gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo alle 20.45. Gli unici assenti per la Dea sono lo squalificato Hateboer e l'infortunato Toloi, che ha terminato anzitempo la stagione dopo l'operazione alla caviglia dei giorni scorsi.

Portieri: Berisha, Gollini, Rossi.

Difensori: Castagne, Del Prato, Djimsiti, Gosens, Ibanez, Mancini, Masiello, Palomino, Reca.

Centrocampisti: Colpani, de Roon, Freuler, Pasalic, Pessina.

Attaccanti: Barrow, Cambiaghi, Gomez, Ilicic, Piccoli, Zapata.