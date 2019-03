Atalanta-Fiorentina, le formazioni: Gollini titolare, Pioli ritrova Pezzella

© foto di Giacomo Morini

Dopo Fiorentina-Atalanta, 3-3 in Coppa Italia, ecco Atalanta-Fiorentina. Le due compagini, che in settimana si sono sfidate nella gara di andata per l’accesso alla semifinale della coppa nazionale, tornano in campo, questa volta all’Atleti Azzurri d’Italia, per la gara di campionato delle 18.

Tanti cambi per Gasperini rispetto al confronto del Franchi, soprattutto in difesa. Tra i pali si rivede Gollini al posto di Berisha, con Masiello preferito a Toloi e Djimsiti a Palomino per completare un reparto in cui l'unico confermato è Mancini. Sulle fasce Castagne torna a destra, lasciando a Gosens l’out di sinistra. C’è il terzetto delle meraviglie Gomez-Ilicic-Zapata lì davanti.

La principale novità nei viola riguarda German Pezzella, che torna titolare al centro del reparto arretrato e torna anche capitano, in una domenica speciale: domani ricorre infatti l’anniversario della scomparsa di Davide Astori. Pioli passa al 3-4-3 rinunciando a Benassi in mediana per fare posto a Ceccherini come terzo in difesa. In attacco, rispetto all’ultima con gli orobici, si rivede Simeone dal primo minuto, con Chiesa e Muriel. A centrocampo preferito Edimilson Fernandez a Dabo.

È di nuovo Atalanta contro Fiorentina, ecco le formazioni ufficiali della gara.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Djimsiti, Mancini; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Fiorentina (3-4-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Laurini, Fernandes, Veretout, Biraghi; Chiesa, Simeone, Muriel. Allenatore: Stefano Pioli.