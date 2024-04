Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Scamacca dal 1', c'è Bonaventura

vedi letture

Alle ore 21:00 scendono in campo Atalanta e Fiorentina per conoscere il nome della seconda finalista di Coppa Italia, della rivale che affronterà la Juventus. Al Gewiss Stadium la Dea proverà a ribaltare l'esito della sfida di andata contro la Viola, quando la squadra toscana riuscì ad imporsi 1-0 tra le mura amiche del Franchi grazie alla gran conclusione dalla lunga distanza di Mandragora.

Gasperini si affida a Scamacca dal primo minuto per provare a sovvertire l'esito dell'andata, alle sue spalle agiscono De Ketelaere e Koopmeiners. In casa Fiorentina rispettate le previsioni della vigilia, l'unica parziale sorpresa è nella presenza di Ranieri al centro della difesa e non Quarta.

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta contro Fiorentina.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

A disposizione: Musso, Rossi, Bonfanti, Hateboer, Bakker, Adopo, Pasalic, Toure, Miranchuk, Lookman.

Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

A disposizione: Christensen, Martinelli, Faraoni, Kayode, Parisi, Comuzzo, Martinez Quarta, Lopez, Castrovilli, Arthur, Duncan, Barak, Infantino, Ikone, Sottil.

Allenatore: Italiano.