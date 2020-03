Atalanta, futuro "alla Kulusevski" per Traore: ritiro con la Dea e poi prestito

L'Atalanta pensa al futuro e intorno al nome di Amad Traore sono in corso alcuni ragionamenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giovane classe 2002 partirà per il ritiro con la Prima Squadra nel corso della prossima estate e poi potrebbe anche partire in prestito, un po' come successo con Kulusevski nel 2019.