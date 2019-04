© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, parla a due giorni dalla gara contro il Napoli. "I punti persi in casa con l'Empoli dobbiamo cercare di recuperarli in trasferta a cominciare dalla partita di Napoli. Giochiamo contro una squadra di valore, ma abbiamo le carte per fare bene anche su un campo difficile come quello di Napoli. Le tre partite in una settimana non sono un problema: le abbiamo affrontate bene già altre volte. Mi aspetto un Napoli forte, a prescindere dall'eliminazione in coppa, dovremo fare una grande prestazione per fare risultato al San Paolo. Per noi è importantissima la coppa, ma è importantissimo anche il campionato: non potendo fare distinzioni, ci giochiamo tutto al massimo. Il Napoli gioca bene a calcio, se non sei compatto contro di loro rischi di non fare una buona gara