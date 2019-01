Atalanta, Gasperini: "Bellissimo arrivare in Europa attraverso la Coppa"

Fonte: Atalanta.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta sta raggiungendo Cagliari dove domani, lunedì 14 gennaio alle 17.30, contenderà ai rossoblù padroni di casa il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia. "Sia noi che il Cagliari - ha dichiarato Gian Piero Gasperini parlando di questo incontro - faremo il massimo per passare il turno".

Gli ottavi di finale si giocano in gara unica, così anche i quarti: la vincente del match della Sardegna Arena incontrerà la Juventus già qualificata dopo aver superato, ieri, il Bologna. Il tecnico nerazzurro è poi tornato a parlare del campionato, delle prime 19 partite giocate: "Il girone di andata è andato bene, abbiamo realizzato molti gol anche se li abbiamo concentrati dopo le prime gare".

Quello contro il Cagliari in Coppa Italia è il primo impegno ufficiale dell'Atalanta nel nuovo anno, la Serie A TIM, infatti, dopo aver disputato l'ultima partita del girone di andata lo scorso 29 dicembre, riprenderà il 20 gennaio con la prima giornata di ritorno. "La pausa non è un problema -ha commentato Gasperini-, vale anche per gli altri club per cui siamo tutti nelle stesse condizioni". I nerazzurri sono alla loro 68ª partecipazione alla coppa nazionale, 268 le gare sino ad oggi disputate di cui 115 vinte e 68 pareggiate, 371 i gol realizzati, 319 quelli subiti. L'Atalanta ha vinto la Coppa Italia nella stagione 1962-'63 vincendo in finale, a Milano, 3-1 sul Torino con tripletta di Domenghini. Lo scorso anno i nerazzurri si sono fermati in semifinale superati dalla Juventus. "Arrivare in Europa attraverso la Coppa Italia - ha concluso il tecnico nerazzurro - sarebbe sicuramente bellissimo perché significherebbe vincere questa competizione, ma siamo consapevoli che è molto difficile".