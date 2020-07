Atalanta, Gasperini: "Juve? Prestazione è talmente buona che non posso avere ripianti"

"Dispiace aver preso gol in un momento in cui pensavamo di aver vinto la partita". Un pizzico di rammarico c'è nelle parole di Gian Piero Gasperini, ma il tecnico dell'Atalanta è soddisfatto della prova della sua squadra sul campo della Juventus. Il tecnico nerazzurro, infatti, è intervenuto alla vigilia del derby contro il Brescia tornando però anche sul pareggio contro i bianconeri: "Non sono mai stato rammaricato del 2-2, la prestazione è stata talmente buona che non puoi avere rimpianti. Dispiace aver preso gol in un momento in cui pensavamo di aver vinto la partita, ma poi c'è tutto il resto di buono che abbiamo fatto e che ci è stato riconosciuto, abbiamo giocato bene sul campo della Juve. Ora dobbiamo essere bravi a giocare il resto del campionato, visto che siamo molto vicini al nostro obiettivo".

Cosa le è piaciuto di più?

"Mi è piaciuta la sicurezza e la tranquillità con cui abbiamo giocato. Abbiamo svolto i nostri compiti, siamo riusciti a fare ciò davanti ad una squadra che sta vincendo il campionato e che può essere protagonista anche in Europa".

