Atalanta, Gasperini: "Maksimir? Giocato a Dortmund, Napoli, Liverpool..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato della gara contro la Dinamo Zagabria, in programma domani sera al Maksimir Stadium. "Ora non vorrei esagerare sull'aspetto ambientale, sicuramente è importante, è trainante per la propria squadra. Siamo abituati a giocare in altri stadi, domenica a Genova non era uno stadio facile. Abbiamo giocato al San Paolo, con la Juventus, a Dortmund, in Inghilterra. Arriviamo da tre anni di risultati, non ci è arrivata casualmente per una stagione fortunata. Abbiamo rispetto della Dinamo, ma non è quello ambientale l'aspetto più importante, ci sarà il campo e confrontarci con gli avversari nel modo migliore".