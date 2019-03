Atalanta, Gasperini: "Oggi eravamo rallentati, ma è un buon punto"

© foto di Giacomo Morini

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato così l’1-1 contro il Chievo ai microfoni di Sky Sport: “E’ un’occasione persa per quella che era la vigilia, ma per come si era messa la gara è un buon punto, che ci fa guadagnare una posizione in classifica e che arriva dopo una striscia positiva. Lo accettiamo, queste partite molto spesso si rischia di non vincerle. Una volta sotto oggi non era facile, anche perché qualcuno era affaticato. Abbiamo fatto molta più fatica del solito e quando succede non è semplice. Eravamo un po’ rallentati su tutto, il passaggio arrivava sempre due secondi dopo. Se non giochiamo con velocità, tecnica e precisione, tutto diventa più difficile”.

Come ha vissuto la gara in tribuna?

“Nel primo tempo c’erano alcune situazioni che non abbiamo saputo sfruttare e che dall’alto vedevo. Però è molto meglio seguire la gara dalla panchina”.

Ancora una volta siete mancati nella partita decisiva…

“Questo è vero, in stagione ci è capitato più volte. Con la Roma, col Milan. Oggi potevamo fare un bel salto in avanti, ma ci sono momenti e momenti. Quando in attacco non abbiamo i calciatori al meglio per noi diventa più difficile. Ma questo campionato sarà equilibrato e combattuto fino alla fine”.