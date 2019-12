© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo l'impresa sul campo dello Shakhtar, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla così del sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League: "Ci sono otto teste di serie ma dobbiamo togliere Juventus e City perché non le possiamo incontrare. Le altre sei dove capiti capiti. intanto siamo felici, speriamo di portare la nostra gente in un bel posto. In una bella città. Voi pensate che Lipsia o Valencia siano due squadre semplici (sorride, ndr)".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale.