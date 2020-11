Atalanta, Gasperini: "Ottima partita col Verona. I ragazzi stanno facendo il massimo"

vedi letture

La sconfitta col Verona non preoccupa Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta che in Champions League affronterà il Midtyjlland: "La squadra ha fatto un'ottima gara, non siamo riusciti a riprendere la partita, ma nel complesso è stata un'ottima prestazione. Credo che i ragazzi in questo momento siano encomiabili, stanno facendo il massimo per poter portare avanti tutte le competizioni".

Qui la conferenza stampa di Gasperini in versione integrale.