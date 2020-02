vedi letture

Atalanta, Gasperini: "Possiamo arrivare a 70 punti. E dietro non possono prenderci"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato di lotta Champions nel corso della conferenza stampa odierna. "Sei punti, a due giornate dal termine, possono essere un grande bottino. Ne mancano 14, non è un vantaggio determinante. Possiamo arrivare vicini ai 70 punti, come lo scorso anno. Per gli altri diventerebbe molto difficile riuscire a fare di più. Dobbiamo pensare a fare i nostri punti, se ci riusciamo dietro non possono più prenderci".