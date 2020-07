Atalanta, Gasperini: "PSG forte anche senza giocare, in Champions non farà sconti"

vedi letture

"Abbiamo vissuto questa emozione, il PSG è una squadra importante e punta a vincere la Champions". Gian Piero Gasperini vola basso dopo aver conosciuto l'avversaria da affrontare nei quarti di finale di Champions League. Il tecnico dell'Atalanta è intervenuto ai microfoni di atalanta.it dopo il sorteggio e alla vigilia del match contro la Juventus: "Abbiamo già assaporato il clima della competizione europea, sicuramente sarà una grande emozione anche se in questo momento dobbiamo pensare al campionato. Per quello che sarà la Champions avremo tempo".

Il PSG avrà un approccio diverso alla partita, visto il campionato sospeso.

"Loro hanno altri tipi di problemi, ma sapranno presentarsi al meglio al momento della partita. Non pensiamo di avere degli sconti sotto questo aspetto, incontreremo una società che punta moltissimo alla competizione. Ci aspettiamo una squadra forte e preparata".

Cosa dirà alla squadra di questo sorteggio?

"La squadra domani ha una partita non da poco, per noi sarà fondamentale in previsione Champions anche per capire la nostra consistenza e il nostro approccio, la Juventus è un'altra candidata alla vittoria finale. Simuleremo quello che potrà essere la sfida con il PSG, è una squadra che cercheremo di affrontare con attenzione e concentrazione".

Clicca qui per rileggere tutte le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini!