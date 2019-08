© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Sky Sport, al termine della gara contro la SPAL vinta per 2-3, parla l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: "Al di là dei tre gol abbiamo avuto tante occasioni. Il problema, purtroppo, è che partiamo a rilento. Non volevo scoprirci subito e invece loro hanno fatto subito due gol, quando abbiamo poi trovato il gol del 2-1 tutto è cambiato. A parte le due reti, la SPAL non ha fatto moltissimo. Muriel? Beh, a differenza dell'anno scorso, abbiamo la possibilità di inserire giocatori come lui. Ha delle caratteristiche straordinarie. Speriamo di vincere questa scommessa, lui dovrà avere una condizione fisica e mentale ottimale. Ci stiamo lavorando e sarà necessario che lui sia disponibile. A rotazione ci saranno sia lui che Zapata che altri che potranno dare il loro contributo. In certe condizioni, comunque, noi riusciamo ad esprimerci bene. Vorrei però che non lo facessimo sempre quando si devono ribaltare le partite".