Atalanta, Gasperini su Klopp: "Mi piacerebbe vederlo in Italia. Sarebbe un valore aggiunto"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport in vista della gara contro il Liverpool di domani soffermandosi anche su Klopp e sulla possibilità di poterlo vedere in Italia in futuro: "Se mi piacerebbe? Assolutamente sì, sarebbe un valore aggiunto per il nostro campionato. In questo momento però le squadre inglesi viaggiano su altri livelli. A volte però in campo non sempre le cose vanno come dovrebbero".