Firmerebbe per il pari contro il Liverpool? Gasperini: "Nel calcio non si può firmare per niente"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Liverpool in Champions League: "Klopp ci ha fatto veramente dei complimenti importanti. Abbiamo sempre sperato di giocare partite come quella di domani, ci sarà bisogno della vera Atalanta. Il dispiacere è che non ci sarà pubblico, sarebbe stata una vera festa".

Come arrivate a questa partita?

"Ha un peso molto importante, il Liverpool e l'Ajax sono ottime squadre e anche il Midtjylland ha fatto bene contro i Reds. La squadra di Klopp è la favorita, noi ce la giocheremo per il secondo posto".

De Roon e Gosens non ci saranno. Toloi, Hateboer e Romero possono recuperare?

"Rafael sì, per gli altri due vedremo domani. Non hanno lesioni muscolari ma giocare così tante partite in poco tempo è complicato. Tutto comunque è rimandato alla rifinitura, speriamo di recuperare qualcuno".

Ci sono analogie tra Atalanta e Liverpool?

"Loro sono la massima espressione della velocità abbinata a una grandissima tecnica. Hanno anche qualità e noi prendiamo spunto proprio da questo".

Klopp ha sempre perso in Italia in Champions.

"Per scaramanzia è meglio non pensarci".

Le piacerebbe vedere Klopp in Italia?

"Assolutamente sì, sarebbe un valore aggiunto per il nostro campionato. In questo momento però le squadre inglesi viaggiano su altri livelli. A volte però in campo non sempre le cose vanno come dovrebbero".

Firmerebbe per un pareggio?

"Nel calcio non sui può mai firmare per niente. Conta il campo, ci vorrà umiltà e vogliamo imparare qualcosa. Riuscissimo a fare risultato sarebbe un valore aggiunto per il girone".