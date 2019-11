Atalanta, Gasperini: "Vincendo, siamo in corsa. Zapata non ci sarà"

Gian Piero Gasperini, ospite di Sky, conferma che per Duvan Zapata non è ancora giunto il momento di rientrare in squadra: "Non sarà convocato, l'infortunio purtroppo c'è ancora, bisogna aspettare".

Cosa ha significato per voi il pareggio contro il City?

"È stata una partita importante perché ci ha dato credibilità anche in Champions, una manifestazione che per noi è partita male ma nonostante questo abbiamo la possibilità di raddrizzarla. Questo è un girone di sei partite, quando c'è una squadra come il City che fa sempre risultato c'è possibilità. Vincendo, siamo ancora in corsa".

Come è cambiata l'Atalanta rispetto alla brutta gara di andata?

"Spero veramente tanto, la peggiore in assoluto di questi anni, non abbiamo fatto nulla di quello che di solito facciamo".

Meglio Ilicic finto nove o Muriel per i croati?

"Li abbiamo a disposizione intanto, cosa che in campionato non avevamo. Ci penso stanotte, ne parliamo domattina. Al di la della formazione, abbiamo 15-16 titolari, la partita va vista nei novanta minuti, non solo negli undici che partono. Chi entra può dare la svolta decisiva".