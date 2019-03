© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questo il commento di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria della sua squadra sul campo della Sampdoria: "Penso che la mia espulsione sia la cosa meno importante. L'Atalanta ha vinto una partita in condizioni difficili sulle quali ci sarebbe molto da ridire. Abbiamo giocato meglio, creando di più e meritando la vittoria sotto ogni aspetto. Chiaro che questa partita ci dà grande spinta. Sei punti dalla Champions? Sono tanti. Stiamo vivendo una stagione al meglio delle nostre possibilità. Speriamo di arrivare in finale di Coppa Italia ed essere competitivi in campionato, dove abbiamo vinto due sfide importante con Fiorentina e Samp. Ma ci sono le romane, il Torino... Qualunque episodio può dare pesantezza diversa ad ogni decisione".