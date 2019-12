© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Salvo rari casi, non si indossa mai la maglia numero 10 per caso. La sa bene Alejandro Gomez, in arte il Papu: il "folletto" argentino sta incantando la serie A e l'Europa con le sue giocate di qualità, ma anche con una personalità che ha cambiato anche il modo di affrontare le gare da parte di tutto lo spogliatoio orobico. Nell'ultimo periodo però ha giocato ininterrottamente e non ha mai riposato nelle prime 15 partite stagionali dell'Atalanta: un bene per i nerazzurri, anche se durante le ultime settimane ha avuto diversi problemi fisici. Contusioni e traumi di lieve entità, ma comunque campanelli d'allarme per un giocatore vitale nel 3-4-1-2 di Gasperini.

DUBBIO PAPU - Lo stesso tecnico dei nerazzurri ha sottolineato la preoccupazione per quanto riguarda questo ultimo infortunio, anche se la rifinitura di oggi sarà fondamentale per capire se il numero 10 giocherà dal primo minuto anche al Dall'Ara. Salvo problemi più gravi, Gomez ci sarà anche nell'importante sfida di domani contro i felsinei. Gasperini difficilmente rinuncerà ad un calciatore fondamentale come l'argentino, ma visto il prossimo impegno con il Milan il Papu potrebbe entrare a gara in corso. Dubbi di formazione o meno, le poche certezze ce l'ha il Gasp: al momento il giocatore sudamericano è praticamente insostituibile.