Atalanta, Gosens batte Ter Stegen: votato come miglior giocatore tedesco all’estero

Altra soddisfazione personale per Robin Gosens, premiato in Germania come miglior giocatore tedesco che gioca all’estero: nella lotta a questo premio, rivela Kicker, l'esterno dell'Atalanta ha battuto addirittura Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona. L'ennesima soddisfazione per lui che si appresta a diventare un giocatore della Nazionale di Low.