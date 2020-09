Atalanta, Hateboer resta in bilico: il nome nuovo è quello di Piccini

L'Atalanta non esclude un nuovo acquisto per le fasce, considerando le dichiarazioni di Hateboer che potrebbero portare a una cessione in caso di offerta ritenuta all'altezza. Il nome nuovo per la sua eventuale sostituzione è quello di Cristiano Piccini, in uscita dal Valencia che piace anche alla Fiorentina, squadra che lo ha cresciuto prima di cederlo al Real Betis nel 2014.