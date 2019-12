Atalanta-Hellas, Gasperini: "Juric tecnico di valore, con ottimi risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, parlando così del collega Ivan Juric: "C'è un rapporto forte, è stato un mio giocatore e poi un collaboratore. Ha intrapreso questa carriera, ha vinto un campionato a Crotone. Genova è stata una brutta tappa, ma è un allenatore di valore. Ora sono contento, a Verona sta facendo ottimi risultati. Il Verona è una bella realtà di questo campionato".

Possiamo dire che Juric è il suo allievo?

"Io non parlerei di allievo e maestro, siamo due allenatori di serie A. Ci deve dare grande soddisfazioni, lui ha giocato con entusiasmo incredibile, lo ha sempre trasmesso alla squadra. Ha sempre sposato un credo calcistico, sicuramente è influenzato. Tante cose sono però sue, anche di indole e di carattere. Dopo abbiamo fatto molta strada insieme. Domani non ci guarderemo in faccia (ride, ndr). Nei 90' non ci sono rapporti, ognuno deve fare il massimo per il risultato per la squadra e per i tifosi, è il bello del calcio".